गर्मियों में अमृत है सत्तू, जानिए इसके 7 जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स

सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता. इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लाभदायक माना जाता है.