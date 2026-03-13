✕
गर्मियों में अमृत है सत्तू, जानिए इसके 7 जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स
Ranjana-sharma
Mar 13, 2026
Ranjana-sharma
गर्मियों में सत्तू पीना शरीर को ठंडक देता है. यह प्राकृतिक कूलिंग ड्रिंक की तरह काम करता है और तेज गर्मी में शरीर को तरोताजा रखता है.
गर्मी में सत्तू का कमाल
सत्तू में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर होते हैं. इसे पीने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और थकान दूर होती है.
शरीर को तुरंत देता है एनर्जी
सत्तू पेट की गर्मी को कम करता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है. यह गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं में भी मदद करता है.
पेट को रखता है ठंडा और स्वस्थ
सत्तू में फाइबर भरपूर होता है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती. इससे ओवरईटिंग कम होती है और वजन नियंत्रित रहता है.
वजन कंट्रोल में करता है मदद
गर्मियों में पसीने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है. सत्तू का शरबत शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है.
शरीर को रखता है हाइड्रेटेड
सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता. इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लाभदायक माना जाता है.
डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद
सत्तू में मौजूद पोषक तत्व शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और दिल की सेहत को भी बेहतर बनाए रखते हैं.
दिल और इम्युनिटी के लिए अच्छा
गर्मियों में अमृत है सत्तू, जानिए इसके 7 जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स
