Oct 09, 2025
Anuradha-kashyap
सास-बहू के रिश्ते में बढ़ाएगी मिठास, सर्गी की थाली की ये खास चीज़ें!
सर्गी की थाली में ताज़े फल और नारियल जरूर रखें, ये दिनभर एनर्जी बनाए रखते हैं और शुभ माने जाते हैं.
सर्गी में मिठाई या सेवई शामिल करें, इसे शुभता और मीठे रिश्तों की निशानी माना जाता है.
सर्गी के वक्त हल्की चाय या दूध लेना फायदेमंद होता है इससे भूख जल्दी नहीं लगती और दिनभर फ्रेशनेस बनी रहती है.
काजू, बादाम, किशमिश जैसे ड्राय फ्रूट्स जरूर रखें। ये लंबे उपवास में ताकत देते हैं और शरीर को एनर्जी से भर देते हैं.
सर्गी में एक हल्का पराठा या पूड़ी खाना अच्छा होता है, इससे पेट भरा रहता है और पूरे दिन की भूख को संभालता है.
सर्गी के बाद पर्याप्त पानी या नारियल पानी पिएं, इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और उपवास के दौरान सिर दर्द या कमजोरी नहीं होती.
पहले करवाचौथ पर सास का आशीर्वाद लेना बेहद शुभ माना जाता है, उनकी दी हुई सर्गी थाली से दिन की शुरुआत करने से रिश्ता और भी मजबूत होता है
सर्गी सिर्फ खाने की थाली नहीं, प्यार और अपनापन की थाली होती है, इसमें सबसे जरूरी है – स्नेह, मुस्कान और दिल से दी गई दुआएं
