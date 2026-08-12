सारा अली खान के 5 विवाद

बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान अक्सर अपनी फिल्मों से ज्यादा विवादों को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उन्हें मुस्लिम होते हुए मंदिरों के दर्शन करने पर ट्रोल किया गया. साथ ही ओरी संग उनके रिश्ते को लेकर भी खूब विवाद हुआ था.
साल 2018 में सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म 'केदारनाथ' से डेब्यू किया था. इसमें उन्होंने हिंदू युवती का किरदार निभाया था, जो महादेव की परम भक्त रहती है. इस बात को लेकर भी विवाद हुआ था.
केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर जैसे हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर उनके जाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई बहसें हुई हैं, क्योंकि वह मुस्लिम हैं.
सारा अली खान और ओरी यानी ओरहान अवत्रामणि कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे. दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे. लेकिन समय के साथ दोनों की दोस्ती में दरार आ गई. दोनों के बीच विवाद तब बढ़ा, जब ओरी ने सोशल मीडिया पर एक रील के जरिए सारा, उनकी मां अमृता सिंह और पलक तिवारी पर इनडायरेक्ट तरीके से तंज कसा था, क्योंकि अफवाह था कि सारा के भाई इब्राहिम अली, पलक को डेट कर रहे हैं.
इसी के बाद खूब बवाल हुआ था. फिर सारा और इब्राहिम ने ओरी को अनफॉलो कर दिया था.
कहा जाता है कि सारा अली खान मॉडल, एक्टर और म्यूज़िशियन अर्जुन प्रताप बाजवा को डेट कर रही हैं. दोनों को कई पब्लिक आउटिंग्स पर एक साथ देखा गया है. हालांकि, दोनों में किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है.
साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की जांच में सारा का नाम सामने आया था.