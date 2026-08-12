सारा अली खान के 5 विवाद

सारा अली खान और ओरी यानी ओरहान अवत्रामणि कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे. दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे. लेकिन समय के साथ दोनों की दोस्ती में दरार आ गई. दोनों के बीच विवाद तब बढ़ा, जब ओरी ने सोशल मीडिया पर एक रील के जरिए सारा, उनकी मां अमृता सिंह और पलक तिवारी पर इनडायरेक्ट तरीके से तंज कसा था, क्योंकि अफवाह था कि सारा के भाई इब्राहिम अली, पलक को डेट कर रहे हैं.