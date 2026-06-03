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सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक
Sohail-rahman
Jun 03, 2026
Jun 03, 2026
Sohail-rahman
सान्या मल्होत्रा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं.
जिसमें वो अलग अंदाज में नजर आ रही है.
उन्होंने लेपर्ड प्रिंट बिकिनी पहनकर फोटो शूट कराया है.
जिसमें वो रिवीलींग अवतार में काफी स्टनिंग लग रही है.
उन्हें अक्सर सिंपल लुक में देखा जाता है.
उनकी इन तस्वीरों ने नई चर्चा छेड़ दी है.
चेयर पर बैठकर उन्होंने कातिलाना लुक दिया है.
जिसमें वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं.
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