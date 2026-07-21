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बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन फिल्मों में किया काम
Deepika-pandey
Jul 21, 2026
Jul 21, 2026
Deepika-pandey
संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं.
उन्हें पहले दिलनवाज शेख और सारा खान के नाम से जाना जाता था
मान्यता दत्त ने साल 2003 में मान्यता ने 'अलसुबह उठके' गाने पर एक लोकप्रिय आइटम डांस किया था.
उन्होंने 2008 में देशद्रोही फिल्म में भी काम किया.
उन्होंने 2008 में देशद्रोही फिल्म में भी काम किया.
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