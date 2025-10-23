✕
Oct 23, 2025
Anshika-thakur
कभी विवादों में घिरे रहे Samay Raina ने अब खुद को तोहफे में दी करोड़ों की लग्ज़री कार!
स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना, जो अपने खुले अंदाज़ और विवादित जोक्स की वजह से अक्सर खबरों में रहते हैं, अब फिर से सुर्खियों में हैं
इस बार वो किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं, बल्कि दिवाली पर खुद को दिए गए तोहफे को लेकर खबरों में हैं
धनतेरस के शुभ अवसर पर समय रैना ने करीब 1.3 करोड़ की टोयोटा वेलफायर कार खरीदी है
इस मौके पर समय रैना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माता-पिता के साथ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं
फोटो में समय रैना अपनी ब्लैक टोयोटा वेलफायर के सामने खड़े होकर पोज़ देते दिख रहे हैं, जिसे फूलों से सजाया गया है
टोयोटा वेलफायर को भारत की टॉप लग्ज़री MPV कार माना जाता है, जिसकी खासियत आरामदायक सफर, नई तकनीक और सुरक्षा है
यह गाड़ी कैप्टन सीट्स, मसाज सिस्टम, सॉफ्ट लाइटिंग और 2.5 लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन जैसे हाईटेक फीचर्स के साथ आती है
इसमें सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे नए फीचर्स शामिल हैं
अब समय रैना भी उन खास सेलेब्रिटीज़ में शामिल हैं, जिनके पास यह लग्ज़री कार है
