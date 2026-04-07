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बेसिक सैलरी बढ़ी तो जेब क्यों हुई हल्की? जानिए नया नियम

Shubahm-srivastava
Apr 07, 2026
Apr 07, 2026
Shubahm-srivastava

बेसिक सैलरी बढ़ी तो जेब क्यों हुई हल्की? जानिए नया नियम

अप्रैल 2026 से सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव नए लेबर नियमों से सैलरी का पूरा ढांचा बदलेगा और कंपनियों को नए फॉर्मेट अपनाने होंगे.

50% वेज रूल क्या है और कैसे लागू होगा CTC का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक, DA और रिटेनिंग अलाउंस में रखना अनिवार्य होगा.

बेसिक सैलरी बढ़ेगी, अलाउंस घटेंगे कंपनियां अब अलाउंस ज्यादा दिखाकर बेसिक कम नहीं रख पाएंगी, जिससे बेसिक सैलरी बढ़ेगी.

टेक-होम सैलरी पर क्या पड़ेगा असर बेसिक बढ़ने से PF कटेगा ज्यादा, जिससे इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है.

EPF योगदान में होगी बढ़ोतरी EPF बेसिक पर आधारित है, इसलिए कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा.

ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा फायदा नई व्यवस्था से ग्रेच्युटी की राशि बढ़ेगी, जिससे भविष्य में ज्यादा रकम मिलेगी.

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ अब फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को 1 साल बाद ही ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकेगा.

कम सैलरी अब, लेकिन भविष्य होगा सुरक्षित इन बदलावों से अभी सैलरी कम दिख सकती है, लेकिन रिटायरमेंट सुरक्षा मजबूत होगी.

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