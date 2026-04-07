बेसिक सैलरी बढ़ी तो जेब क्यों हुई हल्की? जानिए नया नियम

50% वेज रूल क्या है और कैसे लागू होगा CTC का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक, DA और रिटेनिंग अलाउंस में रखना अनिवार्य होगा. 50% वेज रूल क्या है और कैसे लागू होगा CTC का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक, DA और रिटेनिंग अलाउंस में रखना अनिवार्य होगा.