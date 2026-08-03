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साई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?
Ankush-upadhayay
Aug 03, 2026
Aug 03, 2026
Ankush-upadhayay
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दोनों ही बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हैं.
साई सुदर्शन ने भारत के लिए 7 टेस्ट मैच खेले हैं. उन्होंने 12 पारियों में 383 रन बनाए हैं.
पडिक्कल ने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनकी 3 पारियों में 90 रन बनाए हैं.
साई सुदर्शन का टेस्ट में औसत 31.91 का रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट 43.32 का रहा है.
पडिक्कल का टेस्ट औसत 30 का है, जबिक स्ट्राइक रेट 45.68 का रहा है.
साई सुदर्शन के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में 3 अर्धशतक आए हैं.
देवदत्त पडिक्कल ने टेस्ट क्रिकेट में एक अर्धशतक लगाया है.
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