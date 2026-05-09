साई पल्लवी का चौंकाने वाल अफेयर

Cinejosh की एक रिपोर्ट के मुताबिक साई पल्लवी एक शादीशुदा एक्टर के साथ रिलेशनशिप में रहने की खबर उड़ी थी. हालांकि, उस एक्टर का नाम सामने नहीं आया था.