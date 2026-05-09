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साई पल्लवी का चौंकाने वाल अफेयर

Kamesh-dwivedi
May 09, 2026
May 09, 2026
Kamesh-dwivedi

रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण में साई पल्लवी सीता की भूमिका में नजर आएंगी.

साई पल्लवी का अफेयर्स एक शादीशुदा एक्टर से था, जिसके दो बच्चे भी थे.

Cinejosh की एक रिपोर्ट के मुताबिक साई पल्लवी एक शादीशुदा एक्टर के साथ रिलेशनशिप में रहने की खबर उड़ी थी. हालांकि, उस एक्टर का नाम सामने नहीं आया था.

एक्ट्रेस ने 2016 में त्बिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की.

साईं पल्लवी की जिंदगी 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'प्रेमम' से पूरी तरह बदल गई. फिल्म में उन्होंने एक साधारण कॉलेज शिक्षिका ‘मलार’ का किरदार निभाया था.

एक्ट्रेस ने 'लव स्टोरी', 'विराता पर्वम', 'गार्गी', 'श्याम सिंघा रॉय' और 'काली' जैसी फिल्मों से दर्शकों को प्रभावित किया.

साई पल्लवी की आगामी फिल्म रामायण दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली है.

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