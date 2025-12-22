✕
ठंड में दिखना चाहती हैं कूल ब्राइड! तो लहंगे पर डालें Sabyasachi की जैकेट्स
Heena-khan
Dec 22, 2025
शादी का सीजन चल रहा है और ठंड भी बहुत है.
ऐसे में सबसे बड़ी दिक्क्त ये है कि लहंगे को किसी स्वेटर या जैकेट्स कैसे डालें.
ऐसे में आप Sabyasachi की बेहतरीन जैकेट्स को स्टाइल कर सकते हैं.
इस लुक को अपनाकर आप काफी कूल और हॉट दिख सकती हैं.
आज के दौर ब्राइड शूट कराना हर किसी दुल्हन का सपना होता है.
आप इन जैकेट को पहनकर अच्छा ब्राइड शूट भी करवा सकते हैं.
