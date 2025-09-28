✕
Sep 28, 2025
Anuradha-kashyap
स्वाद का धमाका! साबूदाना मिल्क केक जो जीत लेगा दिल
साबूदाना से सिर्फ खिचड़ी नहीं, स्वादिष्ट केक भी बन सकता है, दूध और साबूदाना का मेल इसे बेहद टेस्टी व अनोखा बना देता है.
साबूदाना 1 कप, दूध ½ लीटर, शक्कर ¾ कप, देसी घी 3 चम्मच, इलायची पाउडर, केसर और सजावट के लिए सूखे मेवे
साबूदाना को 4–5 घंटे पानी में भिगो दें, यह फूलकर नरम हो जाएगा और केक के स्मूद टेक्सचर में मदद करेगा.
एक गहरे बर्तन में दूध उबालें, इसे आधा होने तक गाढ़ा करें क्यूंकि गाढ़ा दूध ही केक को मलाईदार व लजीज बनाएगा
अब गाढ़े दूध में भिगोया हुआ साबूदाना डालें,धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें ताकि तली में चिपके नहीं और अच्छे से पक जाए.
अब इसमें शक्कर और इलायची पाउडर डालें, कुछ मिनट तक पकाएँ जब तक मिश्रण गाढ़ा होकर केक जैसा बैटर न बन जाए
घी लगी ट्रे में मिश्रण डालें, ऊपर से केसर और मेवे छिड़कें ठंडा होने पर यह सेट होकर केक जैसी शेप ले लेगा
साबूदाना मिल्क केक को छोटे टुकड़ों में काटें, यह व्रत और फेस्टिवल दोनों के लिए परफेक्ट स्वीट डिश है, सबको बेहद पसंद आएगा
