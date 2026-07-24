सावन व्रत में बनाएं खिले-खिले साबूदाना खिचड़ी

सबसे पहले 1 कप साबूदाना को 3 बार अच्छी तरह धो लें. फिर इसमें इतना पानी डालें कि साबूदाना बस डूब जाए. इसे करीब 5 घंटे तक भिगोकर रखें. यही तरीका दानों को चिपकने से बचाता है.