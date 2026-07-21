सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से लेकर दिल तक रहेगा फिट

अमरूद को सबसे फायदेमंद फलों में गिना जाता है. इसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. रोजाना एक अमरूद खाने से शरीर को कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलते हैं.