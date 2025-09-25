✕
Sep 25, 2025
Komal-singh
नाच, शराब और मुगल हरम की अनकही कहानियाँ
Komal kumari
Sep 25,2025
जहांगीर, अकबर और शाहजहां जैसे शासकों के हरम से जुड़ी कहानियां जिसे शायद आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे
मुगल शासक अपनी शानो-शौकत और भव्य जीवनशैली के लिए जाने जाते थे.
उनके महलों में शानदार सजावट, संगीत, नृत्य और ऐश्वर्य का साम्रा
ज्य होता था.
जहांगीर हर महीने एक नई शादी करता थायह दर्शाता है कि मुगलों के लिए विवाह केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने का माध्यम भी था
मुगल साम्राज्य में हरम एक विशेष संस्था थी.इसमें सैकड़ों स्त्रियां रहती थीं, जिनमें रानियां, उपपत्नियां, दासियां और सेविकाएं शामिल थीं.
यह मुगलों की भोग-विलासप्रिय मानसिकता को दर्शाता है.
जहांगीर विशेष रूप से शराब का शौकीन था.
बार-बार का नशा और निजी जीवन में लिप्तता उसके शासन के लिए कई बार चुनौतीपूर्ण साबित हुई.
Read More
प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम नही ये दालें, वेट लॉस में भी मददगार
जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली बातें! सुनकर उड़ जाएंगे होश
Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराजिता फूल! सेहत और खूबसूरती के लिए है बेस्ट
एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़