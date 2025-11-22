✕
Royal Enfield Meteor 350: जानें इसकी असली माइलेज और राइडिंग एक्सपीरियंस
Royal Enfield Meteor 350 का नया एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया गया है
Meteor 350 का यह नया Sundowner Orange एडिशन केवल लिमिटेड संख्या में उपलब्ध है
इस नए Meteor 350 मॉडल में पहली बार एल्युमिनियम ट्यूबलैस-स्पोक व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं
इस नए Meteor 350 में सिंगल सिलेंडर वाला 4-स्ट्रोक एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मौजूद है
Royal Enfield की बाइक का पेट्रोल टैंक 15 लीटर का रखा गया है
Meteor 350 में फ्यूल टैंक भरने पर यह करीब 495 किलोमीटर तक राइड कर सकती है
इस बाइक की कीमत एक्स-शोरूम पर ₹1,95,762 से ₹2,15,883 के बीच है
