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पार्टनर के साथ बिताना है सुकून भरा वक्त? दिल्ली की ये जगहें हैं परफेक्ट
Preeti-rajput
Apr 07, 2026
Apr 07, 2026
Preeti-rajput
सफदरजंग का मकबरा दिल्ली के सबसे शांत और खूबसूरत होने के साथ-साथ ऐतिहासिक भी है. यह कपल्स के लिए बेस्ट जगह है.
यमुना घाट पर बोट राइड करना सबसे सुकून भरा हो सकता है. खासतौर पर सनसेट और सनराइज के दौरान का नजारा लोगों के जहन में बस जाता है.
हुमायूं का मकबरा अपनी भव्यता के लिए मशहूर है. यहां की हरियाली और खूबसूरत गार्डन कपल्स के लिए एकदम परफेक्ट है.
गार्डन ऑफ फाइव सेंस दिल्ली का सबसे रोमांटिक प्लेस है. यह काफी बड़ा पार्क है, जहां आपको फूल और फव्वारें देखने को मिल जाएंगे.
उग्रसेन की बावली दिल्ली की एक ऐतिहासिक जगह है. यह गहरी सीढ़ियों और रहस्यमयी माहौल के लिए मशहूर है. यहां काफी शांत माहौल रहता है.
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