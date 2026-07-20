✕
रोहित शर्मा के वो 5 सीक्रेट्स, जो आप नहीं जानते होंगे!
Shivani-singh
Jul 20, 2026
Jul 20, 2026
Shivani-singh
'हिटमैन' रोहित शर्मा के वो 5 सीक्रेट्स, जो आप नहीं जानते होंगे!
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित ने शानदार शतक(138) लगाया है पर क्या आप जानते हैं उनके जीवन की 5 अनसुनी कहानियां?
शतकवीर रोहित शर्मा
आर्थिक तंगी ऐसी थी कि रोहित का बचपन अपने माता-पिता के साथ नहीं, बल्कि दादा-दादी के पास बीता.
गरीबी का वो दौर
जब क्रिकेट किट के पैसे नहीं थे, तब चाचा और दोस्तों ने 50-50 रुपये जोड़कर रोहित का सपना जिंदा रखा.
50-50 रुपये का कर्ज
जो आज दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, उसने करियर की शुरुआत एक ऑफ-स्पिनर के रूप में की थी.
गेंदबाज से 'हिटमैन' का सफर
महंगे स्कूल में दाखिले की हैसियत नहीं थी, तब कोच ने 4 साल की स्कॉलरशिप दिलाकर रोहित का भविष्य बदला.
फीस के नहीं थे पैसे
अगर कोच दिनेश लाड ने बॉलिंग छोड़ बैटिंग करने की सलाह न दी होती, तो दुनिया को 'हिटमैन' कभी न मिलता.
गुरु का वो एक फैसला
इस स्टोरी में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जुटाई गई है. हमारा उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना है.
डिस्क्लेमर
Read More
टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम, खास तरीके से हुआ स्वागत
किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?
रोहित शर्मा के वो 5 सीक्रेट्स, जो आप नहीं जानते होंगे!
अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos