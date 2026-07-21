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ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास के लिए कोई नहीं कर सकता मजबूर?
Shivani-singh
Jul 21, 2026
Jul 21, 2026
Shivani-singh
ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास के लिए कोई नहीं कर सकता मजबूर?
लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 138 रनों की तूफानी पारी खेलकर रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि उनका बल्ला आज भी आग उगल रहा है.
आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब
विश्व कप के 28 मैचों में 65 की दमदार औसत से 1575 रन बनाने वाले रोहित को ड्रॉप करना चयनकर्ताओं के लिए नामुमकिन है.
वनडे वर्ल्ड कप के बेताज बादशाह
रोहित खुद 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जता चुके हैं और वह अपना यह अधूरा सपना हर हाल में पूरा करना चाहते हैं.
2027 वर्ल्ड कप का अधूरा सपना
दो ICC ट्रॉफी जिताने वाले रोहित शर्मा का अनुभव और लीडरशिप शुभमन गिल और युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए बेहद जरूरी है.
टीम के सबसे बड़े मेंटर
रोहित ने 11 से 15 किलो वजन घटाकर अपनी शानदार फिटनेस से साबित कर दिया है कि वे अभी लंबे समय तक खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
फिटनेस में किया जबर्दस्त सुधार
वनडे में 3 दोहरे शतक, 34 शतक और 11,800 से अधिक रन रोहित शर्मा को इस फॉर्मेट का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाज बनाते हैं.
वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर भी अच्छी तरह जानते हैं कि इतने शानदार फॉर्म वाले दिग्गज को बाहर करना संभव नहीं है.
अगरकर-गौभीर भी बेबस
अपनी शर्तों पर क्रिकेट खेलने वाले 'हिटमैन' यह साफ कर चुके हैं कि वे अपनी मर्जी से आए थे और संन्यास भी अपनी मर्जी से ही लेंगे!
आए भी मर्जी से, जाएंगे भी मर्जी से
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