Oct 23, 2025
रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी

एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है

टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया

इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक अनोखी सफलता हासिल की

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी पर 1000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं

इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रहे हैं

रोहित शर्मा पहले पर्थ वनडे में 8 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे थे

एडिलेड वनडे मैच में भारत की टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

एडिलेड वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, जोश हेजलवुड, एडम जाम्पा

