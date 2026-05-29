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रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज
Kamesh-dwivedi
May 29, 2026
May 29, 2026
Kamesh-dwivedi
आरजे महवश ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं.
इन तस्वीरों महवश रेड कलर की वन पीस ड्रेस पहने नजर आ रही हैं.
वह मालदीव्स में छुट्टियां एंजाय करती दिख रही हैं.
सभी तस्वीरों में महवश का किलर अंदाज देखने को मिल रहा है.
इस तस्वीर की बात करें, तो वह टियारा पहने क्यूट पोज दे रही हैं.
आरजे महवश इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टा पर 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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