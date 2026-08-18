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ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय, रोहित-सहवाग लगा चुके इतने सिक्स
Ankush-upadhayay
Aug 18, 2026
Aug 18, 2026
Ankush-upadhayay
ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं.
इस मामले में पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग 90 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.
भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टेस्ट में 88 छक्के लगाए हैं.
भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट में अभी तक 82 सिक्स लगाए हैं.
पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने टेस्ट में कुल 78 लगाए हैं.
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट में 69 छक्के दर्ज हैं.
पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने टेस्ट में 61 छक्के लगाए हैं.
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