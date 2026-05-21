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दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं जानते!

Kajal-jain
May 21, 2026
May 21, 2026
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आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉ. परमेश्वर अरोरा कहते हैं कि दिन में दही सोने के भाव मिले तब भी खाना चाहिए, लेकिन पर रात में दही सोना मिलने पर भी नहीं खाना चाहिए.

सर्कैडियन रिदम और मेटाबॉलिज्म पर 2025 के एक शोध से पता चला कि दिन के पहले आधे हिस्से में इंसुलिन सेंसिटिविटी और डायजेस्टिव पावर अच्छी होती है

दोपहर का समय- लंच में दही या छाछ का सेवन करने से पेट को ठंडक मिलती है, पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती है और खाना जल्दी पचता है

आयुर्वेद के अनुसार, दिन से 1 से 2 कटोरी दही पर्यापत रहता है, जिसमें देसी खांड, धागा मिसरी या गुड़ डालकर खाना फायदेमंद रहता है

जो लोग अपनी चर्बी या वजन कम करना चाहते हैं वो सुबह खाली पेट या नाश्ते में ताज़ा दही खा सकते हैं

रात के समय दही खाने से से पित्त बढ़ता है, पाचन तंत्र स्लो काम करता है और बलगम की समस्या पैदा हो जाती है

एक्सपर्ट ने बताया कि रात में दही खाने से ब्लड प्रैशर, हार्ट प्रॉबलम्स, आर्थराइटिस, सूजन के साथ-साथ यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है

एक्सपर्ट बताते है कि लोग आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से जीना भूलते जा रहे हैं, यही अज्ञानता हमें बीमारियों की ओर धकेल रही हैं.

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