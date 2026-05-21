दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं जानते!

आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉ. परमेश्वर अरोरा कहते हैं कि दिन में दही सोने के भाव मिले तब भी खाना चाहिए, लेकिन पर रात में दही सोना मिलने पर भी नहीं खाना चाहिए.