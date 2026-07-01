संघर्ष से सफलता तक, रिया चक्रवर्ती की कहानी

2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद रिया चक्रवर्ती को मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा. उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए. कुछ तो उन्हें चुड़ैल और पैसा हड़पने वाली कहा. उन्हें 27 दिन जेल में रहना पड़ा.