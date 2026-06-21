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रेवती सुले की शादी में सेलेब्रिटीज का जमघट!

Kajal-jain
Jun 21, 2026
Jun 21, 2026
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की नेता और सांसद सुप्रिया सुले सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी 20 जून 2026 को शादी के बंधन में बंध गए

रेवती सुले की शादी में मुंबई में एक भव्य समारोह में तब्दील हो गई, जिसमें बॉलीवुड, राजनीति और व्यापार जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं

बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी, अभिनेत्री-राजनेता जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन शादी में एक साथ पहुंचे

 रणबीर कपूर, फरहान अख्तर और रवि किशन भी इस समारोह में शामिल हुए. शादी में इन हस्तियों के पहुंचने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं

एक वीडियो में बिग बी को रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष और संस्थापक नीता अंबानी से बातचीत करते हुए देखा गया.  नीता के साथ अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट अंबानी भी मौजूद थीं

इससे पहले शादी से पहले की पार्टी में सुपरस्टार शाहरुख खान के मशहूर गाने "कोई मिल गया" पर डांस करते हुए वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए थे

शाहरुख को दुल्हन रेवती सुले और दूल्हे सारंग लखानी के साथ डांस करते हुए भी देखा गया था

राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने रेवती और सारंग को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं

शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रणबीर कपूर, फरहान अख्तर, रवि किशन सहित अन्य लोग रेवती सुले और सारंग लखानी की शादी के समारोह का हिस्सा थे

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