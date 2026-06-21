रेवती सुले की शादी में सेलेब्रिटीज का जमघट!

एक वीडियो में बिग बी को रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष और संस्थापक नीता अंबानी से बातचीत करते हुए देखा गया. नीता के साथ अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट अंबानी भी मौजूद थीं