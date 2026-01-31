Inkhabar Hindi News

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना...

Heena-khan
Jan 31, 2026
Jan 31, 2026
Heena-khan

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना...

By Author Name

हम हर रोज कई चीजों को बिना सोचे-समझे इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन उन्हें समय पर बदलना सेहत के लिए बेहद जरूरी है.

घर के फ्रिज में रखी प्लास्टिक की आइस क्यूब ट्रे को हर 2 साल में बदल देना चाहिए.

रीयूजेबल पानी की बोतल को हर 6 महीने में बदलना चाहिए.

 बाथ टॉवल को हर 2 साल में बदल देना चाहिए.

रीयूजेबल ग्रोसरी बैग को भी हर 2 साल में बदलना जरूरी है. इनमें कच्ची सब्जियां, मांस और गंदगी आ जाती है.

वहीं बेडशीट को हर 2 से 3 साल में बदलना चाहिए. रोज इस्तेमाल के दौरान पसीना, डेड स्किन और बॉडी ऑयल इसमें जमा हो जाते हैं.

Read More
समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदेंOnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें दाममाघ पूर्णिमा 2026 कब है?