समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना...
हम हर रोज कई चीजों को बिना सोचे-समझे इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन उन्हें समय पर बदलना सेहत के लिए बेहद जरूरी है.
घर के फ्रिज में रखी प्लास्टिक की आइस क्यूब ट्रे को हर 2 साल में बदल देना चाहिए.
रीयूजेबल पानी की बोतल को हर 6 महीने में बदलना चाहिए.
बाथ टॉवल को हर 2 साल में बदल देना चाहिए.
रीयूजेबल ग्रोसरी बैग को भी हर 2 साल में बदलना जरूरी है. इनमें कच्ची सब्जियां, मांस और गंदगी आ जाती है.
वहीं बेडशीट को हर 2 से 3 साल में बदलना चाहिए. रोज इस्तेमाल के दौरान पसीना, डेड स्किन और बॉडी ऑयल इसमें जमा हो जाते हैं.
