बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, चमक उठेंगे आपके बाल

आजकल लोगों के बहुत जल्दी सफ़ेद बाल होने लगे हैं, इसलिए चलिए जानते हैं बालों को नैचुरली काला करने के कुछ तरीके।

काली चाय का प्रयोग हफ्ते में कम से कम एक बार काली चाय से बालों को जरूर धोएं, जिसमें 2 चम्मच चाय पत्ती को 2 कप पानी में उबाल लें और ठंडा हो जाने के बाद इससे बालों को धोएं।

अखरोट के छिलके अखरोट के छिलकों को पानी में उबालकर पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दें, इसके बाद इस पानी को बालों की लगाएं।

भृंगराज तेल भृंगराज तेल को हल्का गुनगुना करके बालों की जड़ों में लगाएं।

कॉफी पाउडर और मेहंदी बालों में हरी मेहंदी में एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालकर लगाएं, ये बालों को काला करने में काफी मदद कर सकता है.

नारियल का तेल नारियल के तेल में 2 चम्मच आंवला पाउडर मिलाकर गर्म कर लें और ठंडा होने के बाद बालों की जड़ों में लगाएं।

ये सभी तरीके आपके बालों को नैचुरली काला करने में काफी मदद कर सकते हैं.