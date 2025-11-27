✕
Nov 27, 2025
Karishma-upadhyay
इन चीजों को गलती से भी न करे दोबारा गर्म, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने!
आपने देखा होगा कि कई लोग दिन में एक बार खाना बनाकर रख देते हैं और दोबारा उसे गरम करके खा लेते हैं.
बता दें कि कुछ सब्जियां और खाद्य पदार्थ दोबारा गर्म करने पर अपने पोषक तत्व खो देते हैं और हानिकारक भी बन जाते हैं.
ऐसे में आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें दोबारा गर्म करके खाना हानिकारक साबित हो सकता है.
इसे दोबारा गर्म करने से इसमें मौजूद नाइट्रेट्स नाइट्राइट में बदल जाते हैं, जो शरीर के लिए जहरीले हो सकते हैं.
पालक-
इसे बार-बार गर्म करने से इसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है.
आलू-
इन्हें भी दोबारा गर्म करने पर ये हानिकारक तत्व छोड़ते है, जो पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं.
चुकंदर और गाजर-
इसे दोबारा गर्म करने से इसमें मौजूद प्रोटीन की संरचना बदल जाती है, जिससे पेट दर्द और अपच जैसी समस्या हो सकती है.
मशरूम-
इन जैसी प्रोटीन वाली चीजें बार-बार गर्म करने पर जहरीली हो सकती हैं और शरीर में टॉक्सिन्स पैदा कर सकती हैं.
अंडे और चिकन-
इसे दोबारा गर्म करने पर इसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, जिससे उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग का खतरा होता है.
चावल-
Read More
सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म करने के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खे!
शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज ब्रेड पकौड़े, नोट कर लें इंस्टेंट रेसिपी!
खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें सेल्फ एक्सेप्टेन्स के 3 असरदार तरीके!
बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से भरपूर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, आप भी जरूर करें ट्राई!