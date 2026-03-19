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बुरी नजर से लेकर धन तक, हर परेशानी का उपाय है लाल मिर्च
Ranjana-sharma
Mar 19, 2026
Mar 19, 2026
Ranjana-sharma
भारत में परंपराएं और ज्योतिष उपाय आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा हैं. लाल मिर्च के कुछ उपायों को नकारात्मकता दूर करने और सफलता पाने में असरदार माना जाता है.
लाल मिर्च से दूर होंगी जीवन की बाधाएं
अगर किसी बच्चे या व्यक्ति को बार-बार नजर लगती है, तो 7 लाल मिर्च लेकर सिर से उतारें और आग में जला दें. ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होने की मान्यता है.
बुरी नजर से बचाव का आसान उपाय
लंबे समय से पैसा फंसा है तो 7 लाल मिर्च को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें. हर हफ्ते मिर्च बदलें, इससे रुके काम पूरे होने की मान्यता है.
अटका हुआ धन पाने का टोटका
अगर दुश्मनों से परेशान हैं, तो 7 लाल मिर्च को घर के किसी छिपे कोने में टांग दें. मान्यता है कि जैसे-जैसे मिर्च सूखती है, वैसे-वैसे शत्रु शांत होते हैं.
शत्रुओं से छुटकारा पाने का उपाय
मंगलवार या शनिवार की रात 5 सूखी लाल मिर्च लेकर शत्रु का नाम लेते हुए जमीन में दबा दें. इस दौरान पीछे मुड़कर न देखें—ऐसा करने से शत्रु बाधा नहीं बनता.
खास दिन करें यह उपाय
किसी जरूरी काम या इंटरव्यू पर जाते समय दरवाजे पर 5 लाल मिर्च रखकर उस पर पैर रखकर बाहर निकलें. इसे सफलता दिलाने वाला उपाय माना जाता है.
सफलता पाने का सरल टोटका
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