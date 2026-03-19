बुरी नजर से लेकर धन तक, हर परेशानी का उपाय है लाल मिर्च

अगर किसी बच्चे या व्यक्ति को बार-बार नजर लगती है, तो 7 लाल मिर्च लेकर सिर से उतारें और आग में जला दें. ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होने की मान्यता है.