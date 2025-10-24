✕
Oct 24, 2025
Anshika-thakur
इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल
कभी-कभी लोगों की स्किन चमक खो देती है और बेजान लगने लगती है
स्किन रूखी, खुरदरी और बेजान नजर आने लगती है
स्किन में नर्मी और मुलायमपन की कमी हो जाती है
स्किन का रंग बदलकर पीला नजर आने लगता है
क्या आप जानते हैं कि स्किन डल और सुस्त क्यों हो जाती है
कई बार डेड सेल्स के कारण स्किन अपनी चमक खो देती है
डिहाइड्रेशन से त्वचा डल और बेजान हो जाती है
धूप में UV किरणें त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं
