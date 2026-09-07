✕
क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?
Kunal-mishra
Sep 07, 2026
Sep 07, 2026
Kunal-mishra
क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?
गलत केवाईसी अगर आपकी केवाईसी गलत है तो ऐसे में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
गलत फॉर्म चुनना कई बार गलत फॉर्म चुनने से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है.
डेट ऑफ बर्थ में अंतर डेट ऑफ बर्थ में अंतर होना भी इसके पीछे का कारण है.
नौकरी छोड़ने की तारीख नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट न होना.
गलत जानकारी कई बार गलत जानकारी से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है.
Read More
बला की खूबसूरत है बिग बॉस बांग्ला की 9 कंटेस्टेंट
क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?
हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में
शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए थे भोलेनाथ!