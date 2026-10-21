राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

'राइज एंड फॉल 2' में कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला सिर्फ टास्क और रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.