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राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ
Shristi-s
Oct 21, 2026
Oct 21, 2026
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राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ
'राइज एंड फॉल 2' में कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला सिर्फ टास्क और रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.
'राइज एंड फॉल 2' में कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला सिर्फ टास्क और रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.
'शहज़ाद पूनावाला- पॉलिटिक्स और टीवी डिबेट में अपनी मौजूदगी के लिए जाने जाने वाले शहज़ाद पूनावाला की नेट वर्थ लगभग 65 करोड़ रुपये है.
'गौतम गुलाटी- बिग बॉस 8 विनर और टीवी सीरियल फेम गौतम गुलाटी की नेट वर्थ लगभग 50 करोड़ रुपये है.
'करण पटेल- करण पटेल, जो टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें में रमन भल्ला का रोल करके घर-घर में मशहूर हुए, उनकी नेट वर्थ 45 से 50 करोड़ रुपये के बीच है.
'स्वरा भास्कर - मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने की नेट वर्थ लगभग 41 करोड़ करोड़ होने का अनुमान है.
'प्रियंका चाहर चौधरी- टीवी शो उड़ारियां से मशहूर हुईं प्रियंका चाहर चौधरी की अनुमानित नेट वर्थ 20 से 25 करोड़ रुपये के बीच है.
काजल राघवानी- भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस काजल राघवानी की नेट वर्थ 16 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.
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