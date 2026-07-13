✕
क्या आप जानते हैं इन सितारों के असली नाम?
Kamesh-dwivedi
Jul 13, 2026
Jul 13, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड में कई सितारों ने फिल्मों में कदम रखने से पहले अपना नाम या उसकी स्पेलिंग बदल ली. जानिए उन एक्टर्स के नाम.
सलमान खान - अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान
अमिताभ बच्चन- इंकलाब श्रीवास्तव
रजनीकांत- शिवाजी राव गायकवाड़
जॉन अब्राहम- फरहान अब्राहम
टाइगर ऋॉफ- जय हेमंत श्रॉफ
रेखा- भानुरेखा गणेशन
Read More
घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़ सकती है भारी! जानें सही और सुरक्षित तरीका
किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर भारतीय
एक्टर्स, जो कई सालों बाद वापसी करने को हैं बेताब
बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के प्यारे पल