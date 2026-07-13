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क्या आप जानते हैं इन सितारों के असली नाम?

Kamesh-dwivedi
Jul 13, 2026
Jul 13, 2026
Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड में कई सितारों ने फिल्मों में कदम रखने से पहले अपना नाम या उसकी स्पेलिंग बदल ली. जानिए उन एक्टर्स के नाम.

सलमान खान - अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान

अमिताभ बच्चन- इंकलाब श्रीवास्तव

रजनीकांत- शिवाजी राव गायकवाड़

जॉन अब्राहम- फरहान अब्राहम

टाइगर ऋॉफ- जय हेमंत श्रॉफ

रेखा- भानुरेखा गणेशन

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घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़ सकती है भारी! जानें सही और सुरक्षित तरीकाकिस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर भारतीयएक्टर्स, जो कई सालों बाद वापसी करने को हैं बेताबबेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के प्यारे पल