2026 में किस IPL फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा? देखें लिस्ट

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Ankush-upadhayay
Jul 29, 2026
Jul 29, 2026
Ankush-upadhayay
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
312 मिलियन डॉलर
मुंबई इंडियंस
264 मिलियन डॉलर
कोलकाता नाइट राइडर्स
245 मिलियन डॉलर
चेन्नई सुपर किंग्स
244 मिलियन डॉलर
सनराइजर्स हैदराबाद
168 मिलियन डॉलर
राजस्थान रॉयल्स
161 मिलियन डॉलर
पंजाब किंग्स
158 मिलियन डॉलर
गुजरात टाइटंस
157 मिलियन डॉलर
दिल्ली कैपिटल्स
156 मिलियन डॉलर
लखनऊ सुपर जायंट्स
122 मिलियन डॉलर
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