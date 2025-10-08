Inkhabar Hindi News
Oct 08, 2025
Anshika-thakur

जाने किस बैंक का हुआ लाइसेंस रद्द 

RBI ने लिया दिवाली से पहले बड़ा फैसला

RBI ने जीजामाता महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है

बैंक के पास पैसों की कमी थी और मुनाफा कमाने के मौके कम थे

एक बार पहले भी 30 जून 2016 को बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया था

बैंक की फाइनेंस की स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए यह कदम उठाया गया

जमाकर्ताओं के ₹5 लाख तक के पैसे सुरक्षित हैं और उन्हें वापस मिलेंगे

जमा करने वाले DICGC से अपनी रकम का हक मांग सकते हैं

RBI ने बैंक के लाइसेंस रद्द करने के बाद नोटिस जारी किया है

RBI ने बैंक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की योजना बनाई है

Read More
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?