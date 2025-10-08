✕
Oct 08, 2025
Anshika-thakur
जाने किस बैंक का हुआ लाइसेंस रद्द
RBI ने लिया दिवाली से पहले बड़ा फैसला
RBI ने जीजामाता महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है
बैंक के पास पैसों की कमी थी और मुनाफा कमाने के मौके कम थे
एक बार पहले भी 30 जून 2016 को बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया था
बैंक की फाइनेंस की स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए यह कदम उठाया गया
जमाकर्ताओं के ₹5 लाख तक के पैसे सुरक्षित हैं और उन्हें वापस मिलेंगे
जमा करने वाले DICGC से अपनी रकम का हक मांग सकते हैं
RBI ने बैंक के लाइसेंस रद्द करने के बाद नोटिस जारी किया है
RBI ने बैंक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की योजना बनाई है
