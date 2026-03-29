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जोड़ों के दर्द से हैं परेशान इस पीली चीज का करें सेवन

Sanskriti-jaipuria
Mar 29, 2026
Mar 29, 2026
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हल्दी, जिसे 'भारतीय केसर' और 'प्राकृतिक एंटीबायोटिक' भी कहा जाता है.

आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है. इसमें मौजूद करक्यूमिन (Curcumin), इसे एक बेहतरीन हीलर बनाता है.

हल्दी, रोगों और संक्रमण से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है.

गैस, ब्लोटिंग और कब्ज की समस्या दूर करती है.

जोड़ों के दर्द और सूजन (Arthritis) को कम करती है.

शरीर से जहरीले टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है.

गले की खराश और कफ में तुरंत आराम देती है. प्राकृतिक रूप से रक्त को शुद्ध (Purify) भी करती है.

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