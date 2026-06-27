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रवीना टंडन ने लूटी लाइमलाइट
Sohail-rahman
Jun 27, 2026
Jun 27, 2026
Sohail-rahman
‘वेलकम टू द जंगल' फिल्म रिलीज हो चुका है.
इस फिल्म में एक्टर-एक्ट्रेस की भरमार है.
लेकिन रवीना टंडन की खूब चर्चा हो रही है.
53 साल की उम्र में भी रवीना की खूबसूरती और फिटनेस देखते ही बनती है.
उनका ग्लैमरस अंदाज फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.
फिल्म में उनकी दमदार मौजूदगी के साथ-साथ स्टाइलिश लुक की खूब चर्चा हो रही है.
बड़े पर्दे पर रवीना का स्क्रीन प्रेजेंस दमदार लग रहा है.
फिल्म में रवीना टंडन दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस और अक्षरा सिंह समेत कई यंग एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं.
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