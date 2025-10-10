✕
Oct 10, 2025
Anshika-thakur
जाने Ratan Tata के निधन के बाद कहां हैं उनके सबसे करीबी दोस्त शांतनु शांतनु कहां है
शंतनु नैडू रतन टाटा के बहुत करीबी दोस्त थे
उनकी दोस्ती 2014 में शुरू हुई थी
टाटा के निधन के बाद शंतनु ने उनका सम्मान से अंतिम संस्कार किया था
रतन टाटा ने अपनी वसीयत में शंतनु के लिए विशेष इंतजाम किए
शंतनु नैडू को टाटा मोटर्स में महाप्रबंधक बनाया गया
शंतनु नैडू टाटा मोटर्स में जनरल मैनेजर हैं और सामाजिक काम करते हैं
सोशल इम्पैक्ट लीडर ऑफ द ईयर 2025' पुरस्कार मिला
उन्होंने गुडफेलोज़ नाम की संस्था बुजुर्गों के लिए बनाई
उन्होंने गुडफेलोज़ नाम की संस्था बुजुर्गों के लिए बनाई
Read More
दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार टिप्स.
आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए सबसे अच्छा!
पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें
इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश हो जाएगा