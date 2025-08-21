एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

भारत में मुग़ल काल के दौरान, कुछ मुस्लिम हस्तियाँ कृष्ण भक्त बन गईं।

इनमें से एक थे भक्त रसखान। वे 16वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि थे और अपनी कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते थे।

रसखान को 'ब्रज का रसखान' भी कहा जाता था। उन्होंने कई कविताओं में कृष्ण भक्ति व्यक्त की।

कुछ इतिहासकारों के अनुसार, अकबर जैसे मुग़ल शासक भी कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे और मीराबाई जैसी कृष्ण भक्तों का सम्मान करते थे।

इतिहास के कुछ स्रोतों के अनुसार, अकबर ने भी मीराबाई से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी।