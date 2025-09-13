बिना पैंट पहने ऐसे ही शेयर कर दीं Tv एक्ट्रेस ने फोटोज, हर में दिखेगा Sexy Look

Prachi Tandon

13 Sep 2025 11:30 AM

inKhabar.com

कई टीवी सीरियल्स में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकीं रश्मि देसाई अपनी सेक्सी और बोल्ड फोटोज से फैंस को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं.

रशिम देसाई का सेक्सी लुक

रश्मि देसाई ने इन फोटोज में बिना पैंट के अपना सेक्सी लुक फ्लॉन्ट किया है. रश्मि की यह फोटोज भले पुरानी हैं, लेकिन उनका लुक देखने लायक है.

बिना पैंट शेयर की फोटोज

इस फोटो में एक्ट्रेस ब्लैक कलर की ब्रा और शॉर्ट्स पहन बेड पर सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं. 

बेड पर दिया हॉट पोज

रश्मि देसाई ने इस फोटो में ग्लैमरस लुक के साथ सेक्सी एक्सप्रेशन्स भी दिए हैं, जिन्हें देख फैंस मदहोश हुए जा रहे हैं.

एक्सप्रेशन्स भी हैं सेक्सी

रश्मि देसाई का हर लुक इंटरनेट पर वायरल होता है. इस लुक में एक्ट्रेस सेक्सी डीपनेक ड्रेस पहन अपने हुस्न का जलवा दिखा रही हैं. 

हर लुक होता है वायरल

एक्ट्रेस इस फोटो में बिकिनी पहन स्विमिंग पूल में अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं. बता दें, रश्मि ने बिकिनी पर नेट टॉप पहना है. 

पिंक बिकिनी में ढाया कहर

रश्मि देसाई ने इस फोटो में बिकिनी में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है. साथ ही अपने एक्सप्रेशन्स से फैंस को आउट ऑफ कंट्रोल कर रही हैं.

कर्वी फिगर से चलाया जादू

रश्मि भले ही स्क्रीन पर अब कम नजर आती हैं. लेकिन, वह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और फैंस के लिए फोटो-वीडियो शेयर करती हैं.

सोशल मीडिया पर हैं एक्टिव

रश्मि ने टीवी पर सीरियल उतरन से पहचान बनाई थी. इसके बाद एक्ट्रेस दिल से दिल तक, हमारी अधूरी कहानी में जनर आई थीं. रश्मि ने बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में भी हिस्सा लिया था.

रश्मि के टीवी शोज