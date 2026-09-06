मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक सीन्स?

मिर्जापुर: द मूवी इन दिनों दर्शकों के बीच खूब चर्चा में है. फिल्म में बीना त्रिपाठी के किरदार में नजर आ रहीं रसिका दुग्गल के रोमांटिक सीन्स भी सुर्खियां बटोर रहे हैं.