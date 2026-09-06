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मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक सीन्स?
Shristi-s
Sep 06, 2026
Sep 06, 2026
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मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक सीन्स?
मिर्जापुर: द मूवी इन दिनों दर्शकों के बीच खूब चर्चा में है. फिल्म में बीना त्रिपाठी के किरदार में नजर आ रहीं रसिका दुग्गल के रोमांटिक सीन्स भी सुर्खियां बटोर रहे हैं.
लेकिन कैमरे के सामने ऐसे सीन्स को आखिर किस तरह शूट किया जाता है? इस टॉपिक पर रसिका ने ANI ने खुलकर बात की है.
रसिका दुग्गल ने बताया कि अब फिल्म सेट पर कलाकारों की सहजता और सीमाओं का खास ध्यान रखा जाता है.
रसिका दुग्गल के मुताबिक, रोमांटिक सीन्स की शूटिंग के दौरान एक खास को-ऑर्डिनेटर की भूमिका बेहद अहम होती है.
रसिका ने बताया वह कलाकारों और पूरी टीम के बीच तालमेल बनाकर रखते हैं, ताकि शूटिंग सहज माहौल में हो.
जिस तरह एक्शन सीन के लिए फाइट मास्टर और डांस के लिए कोरियोग्राफर होता है, उसी तरह रोमांटिक सीन्स के लिए खास को-ऑर्डिनेटर जरूरी है.
रसिका ने बताया शूटिंग से पहले वर्कशॉप और चर्चा के जरिए यह तय किया जाता है कि कलाकार किस चीज के लिए सहज हैं और किस चीज के लिए नहीं.
निर्देशक की सोच को स्क्रीन पर उतारने के लिए कलाकारों के साथ पहले ही विस्तार से बातचीत की जाती है.
निर्देशक की सोच को स्क्रीन पर उतारने के लिए कलाकारों के साथ पहले ही विस्तार से बातचीत की जाती है.
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