✕
Nov 22, 2025
Karishma-upadhyay
23 नवंबर 2025 को इन राशि वालों के कार्यों में गलतियां होने की रहेगी गुंजाइश!
दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना होगा और कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करें, साथ ही युवाओं को दिखावे से बचना होगा.
मेष-
ऑफिस के कार्यों में प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, साथ ही कमजोरी और आंखों में दर्द की समस्या महसूस करेंगे.
वृष-
पसंदीदा कार्य को पहले स्थान देना होगा और कार्यों को लेकर सतर्कता रखें, साथ ही गलतियां होने की गुंजाइश रहेगी.
मिथुन-
व्यवसाय में आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी और आज के दिन यात्रा करने से बचें, साथ ही सुनी सुनाई बातों को गौर करने से बचें.
कर्क-
कर्मचारियों के साथ सौम्यता से पेश आएं और ग्राहकों की भीड़ बढ़ सकती है, साथ ही मुनाफा अच्छा होगा लेकिन हिसाब-किताब में भी सतर्कता बर्तें.
सिंह-
वाणी पर कंट्रोल करते हुए ऑफिस में विवाद करने से बचें और जीवनसाथी को व्यापार में शामिल करें, साथ ही नई योजनाएं बनानी पड़ सकती है.
कन्या-
कार्यों में सीनियर की राय जरूर लें और करियर के क्षेत्र में सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी, साथ ही साझेदार का समर्थन मिलेगा.
तुला-
वित्तीय जोखिम कम होंगे और आगे बढ़ने के अनेक रास्ते मिलेंगे, साथ ही पुराने विवादित मामले में राहत मिलने की भी संभावना है.
वृश्चिक-
शत्रु भी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने का प्रयास करें, साथ ही रिश्तों में अहंकार न आने दें.
धनु-
नौकरी में मेहनत अधिक करें क्योंकि इसका आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, साथ ही अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा.
मकर-
अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है और व्यवहार में नम्रता रखनी होगी, साथ ही रिश्तों में किसी बात को लेकर तनाव होने की आशंका है.
कुंभ-
कोई बड़ा पद और कार्यभार भी प्राप्त हो सकता है और पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, साथ ही कारण सिर दर्द की समस्या होने की आशंका है.
मीन-
Read More
लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती हैं लड़कियां?
24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट
आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां
रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? कौन सा तेल है इसके लिए सबसे सही!