✕
अब बोरिंग नहीं रहा लड़कों का फैशन! इन 8 बॉलीवुड स्टार्स के लुक्स को देख आप भी कहेंगे-वाह!
Shivani-singh
Jan 12, 2026
Jan 12, 2026
Shivani-singh
रणवीर सिंह से लेकर अहान पांडे तक: पुरुषों के फैशन Tips जो आपको जानने चाहिए
आजकल के बॉलीवुड एक्टर्स कॉन्फिडेंस, कम्फर्ट और अपनी अलग पहचान को मिलाकर फैशन के नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं.
बॉलीवुड मेन्स: फैशन का नया दौर
चमकीले रंग, यूनीक प्रिंट्स और नए कट्स अब इनके बेबाक पर्सनल स्टाइल की पहचान बन चुके हैं.
बोल्ड और बेबाक अंदाज
निडर ड्रेसिंग फैशन के साथ रिस्क लेना और कुछ नया करना ही रणवीर का असली सिग्नेचर स्टाइल है.
रणवीर सिंह:
स्ट्रीट-स्मार्ट लुक कैजुअल फिटिंग्स, एथलीज़र और कूल स्नीकर्स वरुण के ऑफ-ड्यूटी फैशन को सबसे अलग बनाते हैं.
वरुण धवन
स्मार्ट कैजुअल परफेक्टली फिटेड बेसिक कपड़ों के साथ विक्की अपने लुक को क्लासी और ग्रेसफुल बनाए रखते हैं.
विक्की कौशल
क्लीन एस्थेटिक शार्प टेलरिंग और सिंपल स्टाइलिंग सिद्धार्थ की पॉलिश और सोबर फैशन चॉइस को दिखाती है.
सिद्धार्थ मल्होत्रा
ट्रेंड-ड्रिवन स्टाइल लेयर्ड कपड़े और स्टेटमेंट स्नीकर्स कार्तिक के यूथफुल और ट्रेंडी फैशन को खास बनाते हैं.
कार्तिक आर्यन
एक्सपेरिमेंटल एज स्ट्रीटवियर का तड़का और कूल लुक्स ईशान की बोल्ड फैशन सोच को दर्शाते हैं.
ईशान खट्टर
जेन-ज़ी कोड ओवरसाइज़्ड फिट्स और रिलैक्स्ड लेयर्स अहान के स्टाइल को आज की पीढ़ी के बीच पॉपुलर बनाते हैं.
अहान पांडे
कॉन्फिडेंस ही असली नियम है पर्सनल स्टाइल तब सबसे अच्छा लगता है जब उसे अपनी असलियत और पूरे आत्मविश्वास के साथ कैरी किया जाए.
Read More
अब बोरिंग नहीं रहा लड़कों का फैशन! इन 8 बॉलीवुड स्टार्स के लुक्स को देख आप भी कहेंगे-वाह!
बॉलीवुड हसीनाओं के डेली मेकअप सीक्रेट्स: अब रोज़ाना घर पर पाएँ उनके जैसा ग्लो!
रोज़ाना दिखें ग्लैमरस, अब आपके लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसा’एवरीडे मेकअप’ सीक्रेट्स
बोल्ड लिप्स, सॉफ्ट आईज़, जानें बॉलीवुड ने कैसे बदली स्टाइल सौंदर्य की नई परिभाषा?