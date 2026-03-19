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कभी आशिक तो कभी खलनायक! हर बार नए अंदाज़ में दिखे रणवीर

Heena-khan
Mar 19, 2026
Mar 19, 2026
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'राम-लीला' में रणवीर सिंह ने राम का किरदार निभाया था. यह उनके करियर की शुरुआती सफल फ़िल्मों में से एक थी.

बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह ने महान मराठा सेनापति, पेशवा बाजीराव का किरदार निभाया.

रणवीर सिंह ने फ़िल्म 'पद्मावत' में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था. इसमें वे एक खलनायक के रूप में नज़र आए थे.

'गली बॉय' में रणवीर सिंह ने मुराद का किरदार निभाया था. यह किरदार मुंबई के धारावी का एक युवा का है.

रणवीर सिंह ने फ़िल्म '83' में भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव की भूमिका निभाकर प्रशंसकों और क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया.

धुरंधर फिल्म में रणवीर ने एक बेहतरीन किरदार निभाया है

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