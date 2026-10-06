गर्लफ्रेंड संग रोमांटिक अंदाज में दिखे रणवीर इलाहाबादिया

रणवीर इलाहाबादिया और उनकी गर्लफ्रेंड जूही भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की हैं. इसमें कपल ने अपने वेकेशन के दौरान के रोमांटिक पलों को भी शेयर किया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.