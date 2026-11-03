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'रामायण' के स्टारकास्ट की फीस

Kamesh-dwivedi
Nov 03, 2026
Nov 03, 2026
Kamesh-dwivedi

नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. जानिए फिल्म के कलाकारों की फीस.

रणबीर कपूर- 75 करोड़

साई पल्लवी- 6 करोड़

यश- 50 करोड़

रवि दुबे- 3 करोड़

सनी देओल- 20 करोड़

रकुल प्रीत सिंह- 1.50 करोड़

लारा दत्ता- 25 लाख 

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