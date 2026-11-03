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'रामायण' के स्टारकास्ट की फीस
Kamesh-dwivedi
Nov 03, 2026
Nov 03, 2026
Kamesh-dwivedi
नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. जानिए फिल्म के कलाकारों की फीस.
रणबीर कपूर- 75 करोड़
साई पल्लवी- 6 करोड़
यश- 50 करोड़
रवि दुबे- 3 करोड़
सनी देओल- 20 करोड़
रकुल प्रीत सिंह- 1.50 करोड़
लारा दत्ता- 25 लाख
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