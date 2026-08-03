'रामायण' के लिए किसने वसूली सबसे भारी रकम? हैरान कर देगी लिस्ट

फिल्म में भगवान राम की मुख्य भूमिका निभा रहे बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर कपूर ने रामायण के दोनों पार्ट के लिए कुल 150 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं
कन्नड सिनेमा के सुपरस्टार यश रामायण में खलनायक यानी रावण का खूंखार किरदार निभा रहे हैं जो दोनों पार्ट के लिए 50 करोड़ रुपये ले रहे हैं
साउथ सिनेमा की बेहतरीन और नेचुरल एक्टिंग के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस साई पल्लवी ने माता सीता के किरदार के लिए 12 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं
बॉलीवुड के 'गदर' स्टार सनी देओल ने बजरंग बली हनुमान के किरदरा के सिए प्रति पार्ट 20 करोड़ रुपये चार्ज किए और कुल चेक 40 करोड़ रुपये का है
छोटे पर्दे के जाने-माने सितारे रवि दुबे इस फिल्म में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का अहम किरदार निभा रहे हैं जिनकी फीस 20 करोड़ रुपये है
रामायण में विद्युतजिह्वा का किरदार निभा रहे विवेक ने अपनी एक्टिंग फीस पूरी तरह से छोड़ दी है
रामानंद सागर की ऐतिहासिक धारावाहिक 'रामायण' में भगवान राम का अमर किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता अरुण गोवल ने अपकमिंग रामायण में दशरथ का रोल निभाया है
रकुल प्रीत सिंह ने अपने किरदार के लिए 1-2 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं