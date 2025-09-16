\u0930\u0915\u0941\u0932 \u092a\u094d\u0930\u0940\u0924 \u0915\u093e \u092f\u0939 \u0906\u0909\u091f\u092b\u093f\u091f \u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932 \u0914\u0930 \u0917\u094d\u0932\u0948\u092e\u0930 \u0915\u093e \u092a\u0930\u092b\u0947\u0915\u094d\u091f \u092e\u0947\u0932 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0947 \u092a\u0939\u0928\u0915\u0930 \u0906\u092a \u0939\u0930 \u091c\u0917\u0939 \u0924\u093e\u0930\u0940\u092b\u093c\u0947\u0902 \u092c\u091f\u094b\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947\u0964 \u092b\u0948\u0936\u0928 \u0932\u0935\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092f\u0939 \u090f\u0915 \u091c\u093c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u091f\u094d\u0930\u093e\u0908 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u0932\u0941\u0915 \u0939\u0948\u0964