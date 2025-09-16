आप भी ट्राई करें रकुल प्रीत के आउटफाृिट जो आपको बनाएगा और भी सुन्दर

 Komal Kumari

16 Septemer 2025 02:34 PM

inKhabar.com

अगर आप किसी मीटिंग को अटेंड करने जा रहे है, तो ये क्लासिक और ब्लैक ड्रेस आप पर बिलकुल परफेक्ट लगेगी

आपको भी ब्लैक लहंगा पहना पसंद है, तो आप अपने दोस्त या फिर किसी घर के फंक्शन में पहन सकते है

रकुल प्रीत का ये डीप नैक ड्रेस शादी में चार चाँद लगा देगा आपको जरूर ट्राई करना चाहिए 

आज कल ऐसे सूट काफी ज्यादा ट्रेंड में है ये देखने में सिंपल और क्लासी लगते है .

कंफर्टेबल कपड़े किसे पहनना नहीं पसंद और जब इतनी गर्मी हो, तो अगर आप कही ट्रेवल के लिए जाने वाले है तो ये ड्रेस जरूर पहने 

को सेट हर टाइम काम आता है इसे आप कही भी पहन के जा सकते है.

अगर  आप ऑफिस या फिर कॉलेज में पढ़ते है, तो ये जीन्स टॉप डेली वियर में पहन सकते है.