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जानिए रक्षाबंधन पर आधारित बने 5 गाने

Kamesh-dwivedi
Aug 27, 2026
Aug 27, 2026
Kamesh-dwivedi

रक्षा बंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते का त्योहार है. जानिए इस त्यौहार से जुड़े 5 गाने.

बहना ने भाई की कलाई से

भैया मेरे राखी के

धागों से बांधा

फूलों का तारों का

हम बहनों के लिए

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