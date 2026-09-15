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राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका
Shristi-s
Sep 15, 2026
Sep 15, 2026
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राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका
राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2026 को बड़ा फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव के पुराने व्यवहार का हवाला देते हुए भरोसे पर सवाल उठाया और कहा कि आखिर उन पर विश्वास कैसे किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को दो हफ्ते के भीतर कम से कम 2 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के पिछले व्यवहार पर सख्त टिप्पणी की.
CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजपाल यादव के रवैये को देखते हुए उन पर भरोसा करना मुश्किल है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग में माहिर हैं और कोर्ट में भी वही कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को मिली गिरफ्तारी से सुरक्षा को अगली सुनवाई तक जारी रखा है.
अब राजपाल यादव के चेक बाउंस केस की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी.
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