भारत का ऐसा रहस्यमयी किला जो बदलता हैं रंग

जैसलमेर किला आम पत्थर से नहीं बना है. इसे बनाने में लोकल पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था. ये पत्थर सूरज की रोशनी के एंगल और तेज़ी के आधार पर दिन भर रंग बदलते दिखते हैं.