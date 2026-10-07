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भारत का ऐसा रहस्यमयी किला जो बदलता हैं रंग
Shristi-s
Oct 07, 2026
Oct 07, 2026
Shristi-s
भारत का ऐसा रहस्यमयी किला जो बदलता हैं रंग
राजस्थान में थार रेगिस्तान के बीच में मौजूद, जैसलमेर किला भारत की ऐतिहासिक विरासतों में से एक है, जो प्रकृति और आर्किटेक्चर के अपने अनोखे बैलेंस के लिए जाना जाता है.
इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. किले की सबसे खास बात समय के साथ इसका रंग बदलना है, जो इसे दुनिया भर में एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाता है.
जैसलमेर किला आम पत्थर से नहीं बना है. इसे बनाने में लोकल पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था. ये पत्थर सूरज की रोशनी के एंगल और तेज़ी के आधार पर दिन भर रंग बदलते दिखते हैं.
जब सुबह सूरज की पहली किरणें किले की दीवारों और बुर्जों पर पड़ती हैं, तो यह हल्का केसरिया और लाल दिखाई देता है.
चमकती दोपहर में, जब सूरज सीधे सिर के ऊपर होता है, तो यह पीला बलुआ पत्थर चमकदार सुनहरे रंग में बदल जाता है. ऐसा लगता है जैसे रेत के टीलों के बीच एक बड़ा सुनहरा महल खड़ा हो.
जब डूबते सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो इसका रंग शहद और भूरा-सुनहरा हो जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है.
किले के बनने की बात करें तो, इसे 1156 AD में भाटी राजपूत शासक राव जैसल ने बनवाया था. उन्हीं के नाम पर शहर का नाम 'जैसलमेर' रखा गया.
इस किले की एक और खास बात यह है कि इसे बिना गारे, चूने या सीमेंट के बनाया गया था; इसके बजाय, पत्थरों को खास खांचों का इस्तेमाल करके एक साथ जोड़ा गया था.
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